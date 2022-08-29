Швеция предоставит Украине пакет военной помощи

Шведы выделили миллиард крон на поддержку Украины

Швеция предоставит Украине пакет военной и гуманитарной помощи на общую сумму около миллиарда крон (46,75 млн долларов). Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Reuters.

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По словам, Андерссон эта помощь должна усилить Украину в ее стремлении отразить российскую агрессию. Премьер-министр Швеции заявила, что военная часть пакета этой помощи будет аналогична предыдущей помощи. Она включала противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

Гуманитарная часть пакета будет включать закупку украинской пшеницы, которую затем передадут бедным странам.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить больше оружие, в частности гаубицы и снаряды к ним.

"Пока продолжается война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение", - сказала он.

Напомним, ФРГ готова к продолжительной поддержке Украины. Украина защищает не только свою свободу но и мирный порядок на всем европейском континенте, подчеркнула глава немецкой дипломатии.

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