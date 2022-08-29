В Британии 50 тысяч украинцев могут стать бездомными

Правительство Британии не продлило программу поддержки беженцев

Десятки тысяч украинских беженцев в Великобритании скоро могут оказаться бездомными из-за того, что британское правительство не продлило программу спонсорской поддержки "Homes for Ukraine" (”Дом для Украины”), рассчитанную на полгода. Об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Швеция предоставит Украине пакет военной помощи

Отмечается, что сроки шестимесячной программы по поддержке беженцев в Великобритании подходят к концу. Ни продления, ни замены программы пока не анонсировано.

Речь идет о программе, в рамках которой украинские беженцы получили приют в семьях обычных британцев в обмен на финансовую помощь от правительства.

Читайте также: Европа готовится к подорожанию картофеля фри

Ряд организаций отмечает, что без продления этой программы в Британии может произойти "катастрофический рост бездомности".

Опросы показали, что в случае непродления программы, от 15 до 21 тысячи украинцев лишаться текущего места проживания еще до зимы, а к лету следующего года их будет уже более 50 тысяч.

Напомним, Шольц заявил, что Германия может обеспечить Украину артиллерией и ПВО. Официальный Берлин готов взять на себя кураторство по поставкам отдельных видов оружия.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.