Газпром снова сократил поставки газа в ЕС

В этот раз на голодный газовый “паёк” решили посадить французов

“Газпром” анонсировал очередное снижение поставок газа в Европу. В этот раз сократятся поставки во Францию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на крупнейшего газового оператора Франции компанию Engie.

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Россияне снизят прокачку газа уже сегодня из-за "разногласий между сторонами по выполнению контракта".

В то же время французская компания утверждает, что успела накопить достаточные объемы газа, чтобы обеспечить потребности своих клиентов. Также французы заявляют, что подготовились даже к полной остановке поставок российского газа.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может стать гарантом газовой безопасности ЕС. Украина готова помочь европейцам стабилизировать свой газовый рынок.

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