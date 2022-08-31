Макрон попросил Иран стать посредником между Киевом и Москвой

Французский лидер считает, что Тегеран может помочь урегулировать конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Ирана Ибрагиму Раиси с просьбой выступить посредником в урегулировании российско-украинской войны. Об этом пишет иранское издание ISNA.

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"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", – написал у себя в соцсетях замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Как выяснили журналисты, этим лидером, имя которого не стал называть иранский чиновник, является Эммануэль Макрон.

Также издание пишет, что Иран направил в Москву свою делегацию.

Напомним, ранее стало известно, что Иран передал РФ сотни дронов и дал схему ухода от санкций. Москва и Тегеран, вероятно, снова смогли договориться.

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