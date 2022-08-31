Глава МИД Бельгии извинилась за визит в оккупированный Крым

Сообщается, что Хаджа Лабиб ездила в Севастополь как журналист и режиссер-документалист и теперь искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах.

Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой принесла извинения за прошлогодний визит в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В прошлом году как журналист и режиссер-документалист она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. В качестве режиссера документальных фильмов она воплощала проект, демонстрировавший, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в такой сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся в таких обстоятельствах", - говорится в сообщении украинского МИД.

Министр Хаджа Лабиб заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению мира и восстановлению Украины.

Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия не находятся в конфронтации из-за незаконной поездки нынешней главы МИД Аджи Лябиб в оккупированный Россией Крым в 2021 году.