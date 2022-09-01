Армия РФ испытывает острую нехватку личного состава - СNN

Министерство обороны России пытается увеличить численность войск, в том числе за счет отбывающих наказание.

Российская армия столкнулась с серьезной нехваткой личного состава в Украине и ищет новые способы увеличить численность войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные разведки, которую подтвердили два американских чиновника.

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"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы полагаем, что Министерство обороны РФ стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, нанимая сотрудников частных охранных компаний, а также обещая премии призывникам", - заявил собеседник CNN.

В публикации отмечается, что эта информация основывается на разведданных, чей уровень секретности был недавно понижен. По словам источников, у США есть "достоверная информация" о том, что Министерство обороны РФ, по всей вероятности, начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.