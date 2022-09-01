В Совфеде заявили, что у РФ хватит ресурсов, чтобы победить Украину

По словам Матвиенко, российская армия оснащена самым современным оружием и техникой, а сами оккупанты действуют гуманно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у РФ достаточно ресурсов для того, чтобы победить Украину на войне. Об этом говорится на сайте Совфеда.

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По ее словам, российская армия оснащена самым современным оружием и техникой, а сами оккупанты "действуют гуманно – не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры".

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", - заявила она.

Также Матвиенко уверяет, что на поле боя РФ якобы "противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО". А от исхода "операции", по ее словам, зависит не только существование России "как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения".

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.