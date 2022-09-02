Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия может признать США стороной конфликта в Украине – МИД РФ

Москва недовольна тем, что Вашингтон активно помогает Киеву обороняться от российского нашествия
 |  Автор: Юрий Кобзар
Россия может признать США стороной конфликта в Украине – МИД РФ
Сергей Рябков - замглавы МИД РФ / EPA / UPG

Россия может признать США стороной войны в Украине из-за масштабной военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.

Читайте также: Путин хочет вернуть СССР, но потерпит военное поражение – Кислица

По его словам, Москва “с тревогой” отмечает высокий уровень вовлеченности Америки в российско-украинскую войну. В особенности стране-агрессору не нравится, что Вашингтон поставляет оружие Киеву.

“Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", – сказал Рябков.

Напомним, Путин назвал новую причину нападения на Украину. Российский лидер рассказал школьникам, как его войска защищают Россию, убивая украинцев.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK