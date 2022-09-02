Россия может признать США стороной конфликта в Украине – МИД РФ

Москва недовольна тем, что Вашингтон активно помогает Киеву обороняться от российского нашествия

Россия может признать США стороной войны в Украине из-за масштабной военной помощи, которую Вашингтон предоставляет Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.

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По его словам, Москва “с тревогой” отмечает высокий уровень вовлеченности Америки в российско-украинскую войну. В особенности стране-агрессору не нравится, что Вашингтон поставляет оружие Киеву.

“Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", – сказал Рябков.

Напомним, Путин назвал новую причину нападения на Украину. Российский лидер рассказал школьникам, как его войска защищают Россию, убивая украинцев.

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