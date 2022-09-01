Путин назвал новую причину нападения на Украину

Российский лидер рассказал школьникам, как его войска защищают Россию, убивая украинцев

Целью полномасштабного нападения на Украину является уничтожение антироссийского анклава. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке в Калининграде, пишут российские СМИ.

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Так, выступая перед школьниками, российский лидер в своей традиционной манере начал выдавать свои псевдоисторические заблуждения за исторические факты. В частности он посетовал, что украинцы не знают “правильную” версию истории.

"Не только дети, а даже взрослые многие, судя по всему, не знают, что у Украины никогда не было своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства", – сказал он.

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В этом контексте Путин рассказал школьникам, будто после большевистского переворота 1917 года Компартия передала в состав УССР "значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс” якобы против воли населения.

Также, по словам Путина, в 2014 году в Украине произошел переворот, который население Донбасса и Крыма не приняло. После этого новые власти Украины якобы начали 8-летнюю войну против населения Донбасса.

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“И миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию", – заявил Путин.

Напомним, Лукашенко похвалил Берию за ядерное оружие. Беларусь бы уже захватили страны Запада, если бы не Берия, говорит Лукашенко.

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