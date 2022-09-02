Сербия, Албания и Северная Македония совместно пройдут кризис

Северная Македония полагается на ископаемое топливо и гидроэнергию, а также зависит от импорта электроэнергии. Албания производит огромную часть электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Сербия, Албания и Северная Македония договорились сформировать совместную комиссию, чтобы помочь друг другу преодолеть угрозу нехватки энергии и продовольствия этой зимой. Об этом пишет Reuters

На саммите инициативы Открытые Балканы в Белграде президент Сербии Александар Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Димитар Ковачевский договорились о создании органа, который поможет трем правительствам делиться излишками энергии и продовольствия.

"Все наше будет доступно Северной Македонии и Албании и наоборот", - сказал Вучич на пресс-конференции.

Сербия почти полностью зависит от импорта российского газа и производит около 70% потребностей в электроэнергии на своих устаревших угольных электростанциях.

Северная Македония полагается на ископаемое топливо и гидроэнергию, а также зависит от импорта электроэнергии. Албания производит огромную часть электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что три страны будут просить ЕС помочь им пережить зиму.

"Лучшим сценарием для Албании было бы полмиллиарда евро дополнительных расходов на непрерывную поставку электроэнергии. Я призываю ЕС не повторять позорное поведение во время пандемии COVID-19, когда страны Западных Балкан были вынуждены обратиться к Китаю, России и Турции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что у Сербии есть достаточно средств, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок из РФ, ожидаемой в ближайшие месяцы.

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