Сербия, Албания и Северная Македония совместно пройдут кризис
"Все наше будет доступно Северной Македонии и Албании и наоборот", - сказал Вучич на пресс-конференции.
Сербия почти полностью зависит от импорта российского газа и производит около 70% потребностей в электроэнергии на своих устаревших угольных электростанциях.
Северная Македония полагается на ископаемое топливо и гидроэнергию, а также зависит от импорта электроэнергии. Албания производит огромную часть электроэнергии на гидроэлектростанциях.
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что три страны будут просить ЕС помочь им пережить зиму.
"Лучшим сценарием для Албании было бы полмиллиарда евро дополнительных расходов на непрерывную поставку электроэнергии. Я призываю ЕС не повторять позорное поведение во время пандемии COVID-19, когда страны Западных Балкан были вынуждены обратиться к Китаю, России и Турции", - сказал он.
Ранее сообщалось, что у Сербии есть достаточно средств, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям и справиться с нехваткой поставок из РФ, ожидаемой в ближайшие месяцы.
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