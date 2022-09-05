В Сомали начинается голод из-за войны в Украине – ООН

Сомали получала почти всё импортное зерно именно из Украины и РФ

В Сомали уже до конца этого года начнется голод, спровоцированный в том числе задержками в поставке украинского зерна на мировой рынок. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на прогноз ООН.

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По словам аналитиков организации, "голод стоит у дверей" Сомали. Уже сейчас в стране фиксируют "конкретные признаки" голода, который может разразиться в южной части страны. При этом в ООН полагают, что продовольственную ситуацию в Сомали усугубили последствия войны в Украине, а именно многомесячная блокада портов, из-за которой украинское зерно не могла пойти на мировые рынки.

По словам глава ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, его "потряс до глубины души” недавний визит в Сомали, где он видел голодающих младенцев.

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Отмечается, что ранее Сомали получала около 90% зерна из Украины и России. Дефицит поставок резко взвинтил цены на продовольствие в стране. Кроме того, в Сомали стало поступать меньше гуманитарной помощи, поскольку международные доноры сосредоточили свое внимание на Европе.

"Украина заняла место в повествовании", - резюмировал Гриффитс.

Напомним, из украинских портов вышел крупнейший караван судов с начала войны. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, направляющейся в 8 стран мира.

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