В Эстонии сообщили как мир отреагирует на псевдореферендумы

"Референдумы" на временно оккупированных территориях Украины никогда не будут признаны, а ответом на них станет больше военной поддержки Украины и больше санкций против РФ. Об этом сообщает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон - это все Украина", - написала она.

Каллас отметила, что подобные действия будут иметь противоположный эффект и укрепят поддержку Украины.

"Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за ее преступления", - написала премьер Эстонии.

