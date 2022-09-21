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В Эстонии сообщили как мир отреагирует на псевдореферендумы

Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях сведут на нет дипломатию, считают политики.
В Эстонии сообщили как мир отреагирует на псевдореферендумы
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас / EPA

"Референдумы" на временно оккупированных территориях Украины никогда не будут признаны, а ответом на них станет больше военной поддержки Украины и больше санкций против РФ. Об этом сообщает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донбасс, Крым, Херсон - это все Украина", - написала она.

Каллас отметила, что подобные действия будут иметь противоположный эффект и укрепят поддержку Украины.

"Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за ее преступления", - написала премьер Эстонии.

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

 

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