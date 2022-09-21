Появился текст указа о частичной мобилизации в РФ

Путин объявил о частичной мобилизации, на сайте Кремля появился текст соответствующего указа.

Появился текст указа Путина о частичной мобилизации в РФ.

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Согласно главным пунктам указа:

в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы;

губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона;

контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных;

россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва.

Текст указа / http://kremlin.ru/

Текст указа / http://kremlin.ru/

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.