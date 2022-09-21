Россияне взбунтовались против мобилизации

Акции протеста анонсировали во всех крупных городах РФ. Они должны пройти вечером 21 сентября.

В России недовольны мобилизацией и собираются проводить акции протеста. Об этом говорится в Twitter движения Весна.

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"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", - говорится в сообщении.

Судя по комментариям в различных Telegram-каналах, сами жители РФ не довольны решением своего президента о проведении мобилизации.

⚡️⚡️⚡️ Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов



1/9 pic.twitter.com/BVXIc3Fwfx — Движение «Весна» 💚 (@vesna_democrat) September 21, 2022

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.