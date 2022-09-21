Переговоров не будет: В РФ заявили о войне до капитуляции

В Москве признали, что договориться с Киевом уже не выйдет и война будет до полного поражения одной из сторон

После аннексии Россией украинских территорий по результатам псевдореферендумов мирных переговоров с Украиной уже быть не может. Об этом в комментарии российским СМИ заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Речь о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "движимая им хунта в Киеве" заявили о том, что они не готовы к переговорам", – заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что единственным исходом войны может быть только капитуляция. Также он назвал объявленную в РФ мобилизацию “здравым подходом в этой непростой ситуации”.

Напомним, вчера оккупанты синхронно назначили дату псевдореферендумов на захваченных территориях. Россияне хотят аннексировать сразу четыре области – Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую.

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