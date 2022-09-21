Путин признал провал вторжения в Украину – Британия

Россия впервые со времен ВМВ объявила мобилизацию в армию

Объявление мобилизации в России является фактическим признанием Кремля в том, что первоначальный план нападения на Украину провалился. Об этом заявил в Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Так, Уоллес обвинил президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в гибели десятков тысяч российских граждан, отправленных на фронт без должной экипировки. Также, по его мнению, сам факт объявления мобилизации в РФ впервые со времен Второй мировой войны указывает на провал первоначального вторжения.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выиграет эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгнанником", – отметил министр обороны Британии.

Напомним, РФ мобилизует 300 тысяч человек. Сергей Шойгу сообщил сколько людей нужно мобилизовать для "специальной операции".

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