Литва привела силы в боевую готовность из-за мобилизации в Калининграде

Из-за риска провокаций со стороны России, Литва привела силы быстрого реагирования в повышенную боевую готовность.

Из-за того, что Россия будет проводить мобилизацию у границ Литвы в Калининградской области, силы быстрого реагирования приводятся в повышенную боевую готовность. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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Министр сообщил, что такие действия направлены на предотвращение любых провокаций со стороны России.

"Поскольку военная мобилизация России также будет происходить вблизи наших границ (Калининградская область), Силы быстрого реагирования Литвы приводятся в повышенную боевую готовность, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России.", - заявил Арвидас Анушаускас.

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Напомним, Латвия не даст визы российским уклонистам от мобилизации. Россияне, которые подлежат мобилизации, не смогут получить гуманитарные визы Латвии.