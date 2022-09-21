Песков объяснил мобилизацию противостоянием НАТО

Россия воюет в Украине с потенциалом всего НАТО и других стран Запада, заявляют в Кремле.

В РФ приняли решение о частичной мобилизации из-за того, что в войне с Украиной Россия сталкивается с военным потенциалом НАТО. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"О том, как изменились условия в ходе "специальной военной операции" рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран", - сказал он.

По словам Пескова, вскоре российское правительство определит, кто получит отсрочку от мобилизации. Также, по его словам, в скором времени будет разъяснено информацию о закрытии границ для призывников. Пока что неизвестно, будет ли распространяться отсрочка от частичной мобилизации на сотрудников администрации президента.

Также Песков добавил, что сроки мобилизации в указе президента не оговариваются.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.