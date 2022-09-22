Мобилизация непопулярна, Путин сильно рискует – разведка Британии

Мобилизация сама по себе представляет весьма непростую задачу

Россия столкнется со значительными административными и логистическими трудностями в ходе объявленной мобилизации. В целом всё это несет большие риски для кремлевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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"России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек... Они вряд ли будут боеспособны в течение нескольких месяцев", – говорится в сообщении.

Британские военные эксперты полагают, что даже ограниченная мобилизация, вероятно, вызовет массу недовольства среди российского населения.

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"Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", – считают британцы.

Напомним, в РФ заявили о войне до капитуляции. В Москве признали, что договориться с Киевом уже не выйдет и война будет до полного поражения одной из сторон.

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