РФ готова поставлять Европе газ по "Северному потоку-2" при условии - Путин

Владимир Путин заявил, что Россия может поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2". Об этом сообщают российское издание РБК.

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"Отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, в случае обеспечения безопасности маршрута - это первостепенное условие.", - заявил Путин.

Президент России добавил, что РФ готова поставлять газ Европе по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" - а одна ветка, судя по всему, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветки, давление там сохраняется, хотя она может быть повреждена... Ее мощность 27,5 млрд куб. м газа в год, это примерно 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят - пусть просто кран откроют и все", - сообщил Путин.

Путин добавил, что Россия могла бы переместить утраченный объем транзита газа "Северными потоками" в район Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб.

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В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер попытался напугать Европу прогнозами якобы аномально холодной зимы этого года.

"Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть за неделю...Гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет", - заявил Миллер.

Напомним, обе нитки главного российского газопровода в Европу Северный поток прорвало сразу в трех местах, власти европейских стран подозревают диверсию.

Ранее сообщалось, в Киеве будут срезать замки с укрытий, закрытых во время тревоги. В Киеве спасатели могут срезать замок с укрытия, если оно будет закрыто во время воздушной тревоги.