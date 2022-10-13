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420 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб предоставил данные о потерях врага

По обновленным данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника превышают 63 800 человек.
 |  Автор: Мальцева Ольга
420 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб предоставил данные о потерях врага
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на сегодня, 13 октября, общие боевые потери противника превышают 63 800 человек. За последние сутки украинскими силами было ликвидировано 420 человек из российской армии. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. 

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Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Среди других потерь врага: 

  • танков - 2511 (+6) единиц; 
  • боевых бронированных машин - 5167 (+11) единиц; 
  • артиллерийских систем - 1556 (+17) единиц; 
  • РСЗО - 357 (+2) единиц; 
  • средства ПВО - 183 (+0) единиц;
  • самолетов - 268 (+0) единиц; 
  • вертолетов - 240 (+6) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33);
  • крылатые ракеты - 316 (+0);
  • корабли / катера - 16 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) единиц;
  • специальная техника - 140 (+0).

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Напомним, в британской разведке сообщают, что украинские силы приближаются к Херсону. На линии фронта к западу от села Мыловое продолжаются ожесточенные бои. Украинские силы продвигаются в сторону Херсона.

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