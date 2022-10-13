420 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб предоставил данные о потерях врага

По обновленным данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника превышают 63 800 человек.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на сегодня, 13 октября, общие боевые потери противника превышают 63 800 человек. За последние сутки украинскими силами было ликвидировано 420 человек из российской армии. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Среди других потерь врага:

танков - 2511 (+6) единиц;

боевых бронированных машин - 5167 (+11) единиц;

артиллерийских систем - 1556 (+17) единиц;

РСЗО - 357 (+2) единиц;

средства ПВО - 183 (+0) единиц;

самолетов - 268 (+0) единиц;

вертолетов - 240 (+6) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33);

крылатые ракеты - 316 (+0);

корабли / катера - 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) единиц;

специальная техника - 140 (+0).

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Напомним, в британской разведке сообщают, что украинские силы приближаются к Херсону. На линии фронта к западу от села Мыловое продолжаются ожесточенные бои. Украинские силы продвигаются в сторону Херсона.