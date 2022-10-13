Украинские силы приближаются к Херсону - британская разведка

На линии фронта к западу от села Меловое продолжаются ожесточенные бои. Украинские силы продвигаются в сторону Херсона.

| Автор: Мальцева Ольга

В начале октября после отступления российских войск почти на 20 километров на севере Херсонского направления, вероятно, армия РФ пыталась закрепиться на новой линии фронта к западу от села Мыловое. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке сообщают, что на линии фронта к западу от села Мыловое продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном ее конце, где продвижение украинских войск означает, что российский фланг больше не защищен рекой Ингулец.

"Большинство российских войск на этой линии фронта остаются недоукомплектованными подразделениями ВДВ (воздушно-десантных войск).", - сообщают в министерстве Великобритании.

В разведке сообщают, что оккупационные власти отделе приказ о подготовке к эвакуации части гражданского населения из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

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Напомним, Владимир Зеленский рассказал, как разумнее использовать электричество. Энергетики в некоторых городах и районах вынуждены использовать графики стабилизационных отключений.