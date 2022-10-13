РФ пригрозила разорвать зерновую сделку

В Москве считают, что сделка работает несправедливо

Россия пригрозила разрывом так называемой зерновой сделки, если не будут выполнены ее требования касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии. Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, пишет Reuters.

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"Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, – то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", – заявил он.

По словам Гатилова, Россия может отказаться от продления сделки, если не получит желаемого.

“Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами", – заявил он.

Напомним, зерновая сделка была подписана в июле и фактически заработала в начале августа. В рамках сделки РФ обязалась не мешать экспорту украинского зерна из портов, а Запад пообещал не блокировать экспорт российского продовольствия.

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