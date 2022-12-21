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Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей США написала письмо Владимиру Зеленскому с приглашением выступить в Конгрессе.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе
Нэнси Пелоси / ЕРA/UPG

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси от имени двухпартийного руководства Конгресса направила Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с приглашением выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 21 декабря. Об этом сообщается в заявлении Нэнси Пелоси. 

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"С огромным уважением и восхищением Вашим чрезвычайным лидерством я от имени двухпартийного руководства Конгресса приглашаю Вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду 21 декабря", - говорится в письме Пелоси. 

В своем письме Пелоси написала, что Америка и мир в восторге от героизма украинского народа, что украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несокрушимым духом, давая отпор жестокому, неоправданному вторжению России.

"В этот темный момент ваше мужественное, патриотическое, неутомимое лидерство сплотило не только ваш народ, но и весь мир, чтобы присоединиться к фронтам борьбы за свободу", - написала Пелоси. 

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Напомним, Джо Байден заявил, что ему нужно о многом поговорить с Владимиром Зеленским. Президент Украины отправился в США чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

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