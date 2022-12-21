Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России - СМИ

Назначение Линн Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул Джо Байден.

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters.

В ходе голосования назначение Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

Отметим, что Трейси сейчас занимает должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.

Напомним, еще в сентябре стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.