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Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России - СМИ

Назначение Линн Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул Джо Байден.
Сенат поддержал кандидатуру нового посла США в России - СМИ

Сенат США поддержал назначение Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters.

В ходе голосования назначение Трейси поддержало подавляющее большинство сенаторов. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

Отметим, что Трейси сейчас занимает должность посла США в Армении. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.

Напомним, еще в сентябре стало известно, что российское правительство дало согласие на назначение Линн Трейси новым послом Соединенных Штатов в Москве.

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