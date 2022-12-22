США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера

Новые санкции ввели с целью ограничения доступа российских наемников к технологиям Запада.

Администрация Байдена ввела новые ограничения на экспорт технологий для российского ЧВК Вагнера. Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

Сообщается, что после введения санкций Пригожин и его подопечные столкнутся с новыми жесткими ограничениями на доступ к технологиям, созданным в любой точке мира с помощью американского оборудования.

"Группа Вагнера является одной из самых известных организаций наемников в мире, активно совершающей преступления и нарушающей права человека в Украине", - заявил заместитель министра торговли по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез.

Он также сообщил, что США без колебаний будут действовать против них.

"Сегодня мы посылаем четкое сообщение негосударственным структурам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шаткой армии Путина, что США без колебаний будут действовать против них", - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что эта неделя особенно важна для Украины. Президент рассказал об увиденном на Донбассе и о важности текущей недели для прохождения зимы.