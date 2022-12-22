РФ не сможет существенно увеличить армию во время войны - ISW

Экономика России находится в рецессии и ее ресурсы для пополнения Вооруженных сил значительно уменьшились.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ряд обширных реформ и целей для формирования российских Вооруженных сил, которые страна вряд ли завершит во время войны с Украиной. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Накануне Шойгу заявил, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс. человек, постепенно повышая призыв на военную службу с 18 до 21 года и повышая возрастной ценз для призывников с 27 до 30 лет.

"Маловероятно, что Кремль сформирует такие крупные силы, актуальные для войны России в Украине. Формирование миссии требует больших затрат и времени... Россия не смогла полностью укомплектовать свои подразделения и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью укомплектовала новую дивизию, о создании которой она объявила в 2020 году до начала вторжения в Украине в 2022 году", - отметили аналитики.

В ISW подчеркнули, что экономика РФ находится в рецессии, и ее ресурсы для пополнения армии значительно уменьшились после полномасштабного вторжения в Украину.

"Офицерский корпус России" выпотрошен" потерями в этой войне. Предложения Шойгу могут быть увертюрой для успокоения сообщества блогеров, которые обвиняют Кремль в том, что он не принимает серьезных мер, необходимых для победы в войне. Они также создают информационные условия для проведения будущих волн мобилизации под предлогом укомплектования подразделений и усиления военной мощи РФ в перспективе", - подытожили в ISW.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".