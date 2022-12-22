В Белгородской области набирают добровольцев рыть окопы
Местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов.
В Белгородской области набирают добровольцев для строительства укреплений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", - говорится в сводке.
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