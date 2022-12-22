В Кремле отреагировали на визит Зеленского в США

Песков заявил, что на встрече не прозвучало призывов к миру.

| Автор: Мальцева Ольга

В Кремле отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече не прозвучало призывов к миру. Об этом сообщают российские РИА Новости.

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Песков вспомнил о Донбассе и заявил, что Джо Байден якобы не предостерег Зеленского от обстрелов жилых домов.

"Не было предостережений относительно варварских обстрелов жилых домов Донбасса", - заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что ни из уст Зеленского, ни Байдена "не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к беспокойствам России".

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Напомним, "Хочешь мира - готовься к войне", - Лукашенко собрал военных и силовиков. Лукашенко заявил, что видит угрозу агрессии со стороны соседей.