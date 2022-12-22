На российском авианосце "Адмирал Кузнецов" произошел пожар: что известно

На российском крейсере произошло возгорание.

| Автор: Мальцева Ольга

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар. Известно, что сейчас авианосец стоит на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске. Об этом сообщают в российском СМИ ТАСС.

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"На борту "Адмирала Кузнецова", стоящего в сухом доке судоремонтного завода "Звездочка", произошло возгорание. Пострадавших нет, эвакуированы 20 человек", - говорится в сообщении.

Впоследствии РосСМИ сообщили, что на крейсере было локальное возгорание и его потушили в 11:30 силы личного состава и представители пожарных служб, находящихся на территории завода.

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Для справки. "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" - это советский (до 1991 года) и российский авианесущий крейсер, который был построен в последние годы существования Советского Союза на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (УССР) для ВМФ СССР. На крейсере провести взлетно-посадочные операции в море с самолетами МиГ-29К или Су-27К.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Россия потеряла более 100 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские силы уничтожили 660 оккупантов.