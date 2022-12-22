Еврокомиссар: Санкции против РФ достигли "потолка"

Самое важное для ЕС - обеспечить выполнение уже введенных ограничений и не допустить их обхода, подчеркнул Виргиниюс Синкявичюс.

Санкции ЕС против РФ достигли своего "потолка" и сейчас самое главное - их реализовать. Об этом сообщает

еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Читайте также: Байден рассказал о вкладе союзников в победу Украины

"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что одним из важнейших шагов является отказ от российского газа в Европе.

"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Европейском союзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление", - уточнил Синкявичюс.

Он также заявил, что для Брюсселя сейчас важнее всего обеспечить выполнение уже введенных ограничений и не допустить возможного обхода санкций.

"Пожалуй, самое главное сейчас - реализовать то, что уже принято, добиться того, чтобы это было реализовано. Чтобы Россия не обходила санкции через другие государства", - указал еврокомиссар.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".