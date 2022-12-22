В Иране пригрозили Зеленскому из-за речи в Конгрессе

Представитель МИД Ирана раскритиковал речь Зеленского о поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил неоднократные обвинения президента Украины в адрес Исламской Республики Иран в Конгрессе США. Об этом заявили на сайте Иранского МИД.

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Канаани заявил, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине.

Представитель МИД Ирана также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и что "господин Зеленский должен был бы лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным".

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Канаани также посоветовал украинскому президенту извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США.

Напомним, в Кремле отреагировали на визит Зеленского в США. Песков заявил, что на встрече не прозвучало призывов к миру.