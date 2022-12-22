Перед возвращением в Украину Зеленский встретился с Дудой: что известно

Главы государств обсудили стратегические планы на 2023 год, а также затронули тему усиления обороноспособности Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Перед тем, как вернуться в Украину, президент Владимир Зеленский посетил Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.

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"По дороге домой встретился с другом Украины - Президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году. Спасибо за неизменную и мощную поддержку!", - написал Зеленский.

В пресс-службе Офиса президента добавили, что президенты обсудили обороноспособность Украины.

"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Иране пригрозили Зеленскому из-за речи в Конгрессе. Представитель МИД Ирана раскритиковал речь Зеленского о поддержке Тегерана Москвы в войне против Украины.



