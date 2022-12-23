В Москве вспыхнул пожар в воинской части: видео

Общая площадь горения составляет 200 квадратных метров.

| Автор: Мальцева Ольга

В столице России Москве произошел пожар на территории воинской части. Пожар произошел в гаражных боксах, расположенных по адресу: ул. 3-я Соколиной горы, д. 10. Об этом сообщает российское СМИ "Москва".

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Общая площадь горения составляет около 200 квадратных метров. Сообщается, что экстренные службы Москвы работают на месте происшествия.

В пресс-службе Главного управления МЧС Москвы подтвердили факт возгорания, заявка поступила на пульт дежурного в 23:45 (по московскому времени). К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео с места происшествия.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов. Общие потери россиян среди личного состава достигли 100 950 человек.