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"Світло буде": ЕС передаст Украине 900 генераторов

В Еврокомиссии работают над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Европой, а также отправят в Украину генераторы и лампы.
"Світло буде": ЕС передаст Украине 900 генераторов
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / EPA

ЕС передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, в том числе больниц", – сообщила она.

Глава ЕК также отметила, что ЕСвросоюз передает Украине миллионы энергосберегающих лампочек.

"Мы с вами", – заверила фон дер Ляйен и добавила по-украински: "Світло буде".

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.

 

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