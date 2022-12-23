"Світло буде": ЕС передаст Украине 900 генераторов
ЕС передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, в том числе больниц", – сообщила она.
Глава ЕК также отметила, что ЕСвросоюз передает Украине миллионы энергосберегающих лампочек.
"Мы с вами", – заверила фон дер Ляйен и добавила по-украински: "Світло буде".
The EU is working to increase electricity flows between 🇺🇦🇲🇩 and the rest of Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022
We are also mobilising 900 generators to power the country, including its hospitals.
And we are sending millions of energy-saving light bulbs.
We are with you.
⁰Світло буде#LightUpUkraine https://t.co/IKeX8uW05U
Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.