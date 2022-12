"Світло буде": ЕС передаст Украине 900 генераторов

ЕС передаст Украине 900 генераторов и миллионы энергосберегающих ламп. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС работает над увеличением потоков электроэнергии между Украиной и Молдовой и остальной Европой. Мы также мобилизуем 900 генераторов для питания страны, в том числе больниц", – сообщила она.

Глава ЕК также отметила, что ЕСвросоюз передает Украине миллионы энергосберегающих лампочек.

"Мы с вами", – заверила фон дер Ляйен и добавила по-украински: "Світло буде".

