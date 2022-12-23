В ISW проанализировали реакцию Путина на передачу Украине ЗРК Patriot

Путин обвинил США в передаче ЗРК Patriot Украине, потому что это якобы затянет войну.

| Автор: Мальцева Ольга

На фоне помощи передачи Вашингтоном ЗРК Patriot, президент России Владимир Путин увеличил количество заявлений с призывами уменьшить западную помощь Украине в сфере безопасности. Об этом сообщают в ISW.

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"Путин безосновательно обвинил Соединенные Штаты в затягивании войны в Украине из-за предоставления систем противовоздушной обороны Patriot и туманно намекнул, что эти системы не будут выполнять оборонительную функцию", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что из-за того, что Путин создавал условия для затяжной войны задолго до решения США о передаче Patriot Украине, даже заявив 7 декабря, что "специальная военная операция" будет длительным процессом.

Кроме того, Кремль долгое время ошибочно представлял любую западную помощь Украине в сфере безопасности как эскалацию.

Зато в Институте объясняют, что система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную гражданскую инфраструктуру от воздушной и ракетной кампании России, которая имеет целью нанести страдания гражданскому населению Украины.

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"Системы Patriot помешают Путину заставить Украину капитулировать на его условиях, что, возможно, и имеет в виду Путин, когда говорит, что это затягивает войну", - добавили в ISW.

Напомним, как комплекс Patriot поможет Украине. Белый дом подтвердил, что Украина получит передовую американскую ракетную систему Patriot для противодействия ударам российской армии.