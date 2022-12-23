Лукашенко снова собрался к Путину: что известно

Лукашенко едет на встречу глав государств стран СНГ, а также в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует совершить рабочий визит в Россию. Самопровозглашенный президент Беларуси собрался в РФ после недавней встречи с Путиным. Об этом сообщает белорусское СМИ БЕЛТА.

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Сообщается, что Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Встреча состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

"Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - говорится в сообщении.

Кроме того, по приглашению Путина, Лукашенко посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина в Подмосковье, где проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

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Напомним, Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2К". Комплексы пойдут в воинские части.