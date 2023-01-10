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В ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России

В ЕС считают, что санкции должны быть введены и к странам, которые поддерживают агрессию России.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России
Урсула фон дер Ляйен / ЕРА/UPG

В Европейском Союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга.

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"Мы предложим новые санкции против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС продолжит делать все возможное для поддержки Украины, включая давление на Россию и ее союзников санкциями.

Она отметила, что Брюссель расширит санкции Ирана и Беларуси, ведь они оказывают военную поддержку России.

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Напомним, Владимир Зеленский встретился с исполнительным вице-президентом ЕК по "зеленому" курсу. Во время восстановления Украина будет делать акцент на реализации "зеленых" проектов и готова стать одним из европейских хабов современной "зеленой" энергетики, отметил президент.

 

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