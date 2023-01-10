В НАТО призывают быть готовым к длительной войне в Украине

Столтенберг заявил, что Путин не отказался от своих целей в войне против Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

В НАТО призвали мир быть готовым к длительной войне в Украине, ведь президент России Владимир Путин не отказался от своих целей и продолжает мобилизовать людей. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

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Генсек НАТО заявил, что союзники Украины не должны недооценивать Россию и ее силы.

"Они продолжают мобилизацию, работают над получением дополнительного оборудования и техники. И нет никаких признаков того, что президент Путин изменил цель жестокой войны против Украины", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что Запад должен быть готовым к долгой войне.

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Напомним, в ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России. В ЕС считают, что санкции должны быть введены и к странам, которые поддерживают агрессию России.