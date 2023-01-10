В Москве масштабный пожар: людей эвакуировали, тушат с вертолета

На складах в Москве произошел масштабный пожар. Огнем охватило 2 000 квадратных метров.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 10 января в Москве произошел пожар. Известно о том, что горит склад - здание автосервиса возле станции метро Дмитровская, огонь охватил крышу здания и оттуда валит густой черный дым. Причины возгорания неизвестны. Площадь пожара выросла до 2 000 квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что пожар распространился на другие строения и горит административное здание со складами парфюмерии и общежитием. С места пожара эвакуировали более 230 человек.

Позже сообщили, что на месте произошло обрушение на площади 500 квадратных метров и горящий склад тушат с вертолетов, а пожарным приходилось бить люки кувалдами, чтобы начать тушить огонь.

В 14:28 сообщили, что пожар на складе автосервиса был локализован.

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Напомним, на аэродроме Энгельс стало меньше самолетов. На месте осталось шесть самолетов, тогда как месяцем ранее их было около двух десятков. Кроме того, появились защитные барьеры.