Россия имеет все более слабые позиции на поле боя войны, которая длится почти год.

| Автор: Мальцева Ольга

Американские и украинские официальные лица сообщили, что российский артиллерийский огонь резко уменьшился по сравнению с самым высоким уровнем военного времени, иногда на 75%. Об этом официальные лица сообщили CNN.

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"Американские и украинские официальные лица пока не имеют четкого или единого объяснения. Россия может нормировать артиллерийские снаряды из-за низкого уровня поставок, или это может быть частью более широкой переоценки тактики в условиях успешных украинских наступательных действий", - говорится в сообщении.

Анализируя уменьшение артиллерийских обстрелов является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения.

Представители американской разведки считают, что тем временем президент России Владимир Путин пытается укрепить внутриполитическую поддержку, которую он сначала описывал как ограниченную "специальную военную операцию".

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Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант в войне, но он не принимает его. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимиру Путину остается только проиграть войну.





