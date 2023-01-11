В России ограничили выезд из страны военнообязанным - ГУР

Из РФ запретили выезжать даже ограниченно годным к военной службе.

| Автор: Мальцева Ольга

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе. Такой приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в России пограничники находятся в структуре ФСБ). Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

Читайте также: СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

"С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением фсб россии обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям "А", "Б" и "В"", - говорится в тексте, который ФСБ направила пограничным управлениям.

Добавляется, что указанным категориям граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях. Согласно приказу, выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно годным к военной службе.

В мирное время граждан данной категории освобождают от призыва и от военных сборов и зачисляют в запас.

Читайте также: Пригожин заявил о захвате Соледара - в ВСУ опровергли

Напомним, в ГУР ранее сообщали, что РФ намерена мобилизовать 500 тысяч человек. Новая волна мобилизации в России, как ожидается, будет объявлена 15 января после зимних праздников.