Турция хочет открыть коридор для раненых из Украины

Президент Турции предлагает открыть коридор для раненых из Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил открыть коридор для раненых из Украины. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

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"Господин Шереф (спикер министерства иностранных дел Турции Мартин Шефер, - ред.) предложил открыть коридор специально для раненых. Мы за это. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы привозим раненых в госпитали, лечим их и возвращаем обратно", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция будет продолжать это делать и в будущем.

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Напомним, омбудсмены Украины и РФ провели встречу в Турции. Лубинец и Москалькова обсудили гуманитарные проблемы, связанные с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.