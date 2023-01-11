Россия удерживает в морях 5 ракетоносителей с "Калибрами" - ВМС

На боевом дежурстве находится 12 кораблей РФ, однако в Черном и Азовском морях ракетоносителей нет.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на сегодня, 11 января на боевом дежурстве в морях находится 12 кораблей России. Среди кораблей есть 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают в ВМС Украины.

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Так, в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

В Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", которые имеют общий залп 72 ракеты.

Добавляется, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море - 4 судна, из них ни одно судно не двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 0 судов.

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Напомним, в ЦНС сообщили, что РФ планирует провокацию на Луганщине. Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на ВОТ.