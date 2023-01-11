Россия перебросила эшелон техники и солдат в Беларусь - Гаюн

В Беларусь снова перебросили около тысячи российских военных и эшелон техники.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом ВС РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Сообщается, что 9 января в 14:30 на железнодорожную станцию Чепино (город Витебск, Витебская область) прибыл очередной эшелон Вооруженных сил России.

Добавляется, что в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (около 750 человек), 10 грузовых (в которых привезли снаряжение и боеприпасы) и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Мониторинговая группа добавила, что эшелон направлялся с железнодорожной станции Московка (город Омск, Россия), откуда его отправили 3 января.

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Напомним, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера". Частная группа бойцов имеет более тысячи человек личного состава и тренируется на белорусских полигонах.