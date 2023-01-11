Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия перебросила эшелон техники и солдат в Беларусь - Гаюн

В Беларусь снова перебросили около тысячи российских военных и эшелон техники.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия перебросила эшелон техники и солдат в Беларусь - Гаюн
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом ВС РФ. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Читайте также: В ВСУ пояснили важность битвы за Соледар

Сообщается, что 9 января в 14:30 на железнодорожную станцию Чепино (город Витебск, Витебская область) прибыл очередной эшелон Вооруженных сил России. 

Добавляется, что в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (около 750 человек), 10 грузовых (в которых привезли снаряжение и боеприпасы) и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой. 

Мониторинговая группа добавила, что эшелон направлялся с железнодорожной станции Московка (город Омск, Россия), откуда его отправили 3 января. 

Читайте также: Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть условие

Напомним, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера". Частная группа бойцов имеет более тысячи человек личного состава и тренируется на белорусских полигонах.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK