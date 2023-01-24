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Ермак и Салливан обсудили санкции для РФ и оружие для ВСУ

Украина предлагает партнерам в феврале провести саммит по вопросам санкций против России.
Ермак и Салливан обсудили санкции для РФ и оружие для ВСУ
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак / t.me/ermaka2022

Глава ОП Андрей Ермак обсудил вопросы обеспечения оружием ВСУ с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом он написал в своем Telegram.

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"Ознакомил собеседника с текущей ситуацией на фронте и задачами, которые стоят перед силами обороны Украины. Отметил важность обеспечения украинской армии вооружением и техникой для эффективного реагирования на действия агрессора. Мы также продолжили рассмотрение вопроса об усилении защиты критической инфраструктуры и обеспечения энергетической безопасности Украины", - отметил Ермак.

По его словам, также отдельно обсуждалось продолжение санкционного давления на РФ.

"Я рассказал о желании Украины провести саммит по санкционным вопросам в феврале. Обсудили усилия президента Владимира Зеленского, направленные на достижение справедливого мира с помощью предложенной им формулы мира, которая состоит из десяти шагов", - добавил Ермак.

Также он выразил благодарность президенту США Джо Байдену, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за мощную поддержку Украины в борьбе за свободу, суверенитет и возвращение мира всей Европе.

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.

 

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