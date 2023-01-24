Герасимов уволил одного из ключевых генералов России - БР

Генерал-полковник Теплинский был уволен из-за разногласий в ведении войны.

| Автор: Мальцева Ольга

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, был уволен с должности одного из ключевых российских оперативных командиров в Украине. Его увольнение, вероятно, является еще одним симптомом продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в этой кампании. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке сообщают, что Теплинский был офицером на местах, ответственным за относительно успешный вывод российских войск из западной части Днепра в ноябре 2022 года, и он получил похвалу в России как способный и прагматичный командир.

"Остается непонятным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия на посту командующего ВДВ, воздушно-десантных войск России. Существует реальная возможность, что его отставке способствовали дебаты относительно задач, которые были поставлены перед ВДВ: их часто использовали для удержания наземных позиций, которые традиционно отводились механизированной пехоте", - говорится в сообщении.

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Напомним, в ISW сообщают, что Россия может прибегнуть к наступлению в ближайшие месяцы. Россия вероятно готовится к новым наступательным действиям в ближайшие месяцы.