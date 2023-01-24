Лукашенко: Украина предлагает "пакт о ненападении"
Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении. Об этом сообщает БелТА.
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Он сообщил, что "Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси", а в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".
"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать", – сказал Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Беларуси.
Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.