Под Белгородом прогремел взрыв: над городом поднялся дым

Под российским Белгородом произошел взрыв, после которого поднялся столб дыма.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 24 января в городе Шебекино, что находится в 30 километрах от Белгорода, прозвучало несколько взрывов. По словам очевидцев, после этого над одним из районов поднялся дым. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"Жители Шебекинского района сообщают о столбе дыма, который виднеется. По данным местных СМИ, до этого были слышны громкие звуки. Подробности неизвестны", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, как дым поднялся над районом в городе Шебекино.

Шебекино / Telegram

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Напомним, потери оккупантов превысили 122 тысячи человек. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 690 солдат противника, а также два российских танка, два самолета и четыре вертолета.