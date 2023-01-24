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В Кремле пригрозили Германии за разрешение на поставку Leopard Украине

Песков заявил, что поставка в Украину танков Leopard "безусловно оставят неизбежный след" в отношениях РФ с Германией.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Кремле пригрозили Германии за разрешение на поставку Leopard Украине
Дмитрий Песков / ЕРА/UPG

Поставка Украине танков Leopard не могут сулить ничего хорошего от России и налаживания отношений с Германией. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Об этом сообщают российские РИА Новости. 

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"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколько-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", - заявил Песков. 

Напомним, Госдеп США анонсировал новости от ФРГ относительно танков Leopard. Вашингтон считает, что новости от Берлина относительно немецких танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.

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Ранее сообщалось, что РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС. В фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС".

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